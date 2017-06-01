Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 18:21 — ИА Регнум. В России еще наблюдаются остаточные признаки кризиса, но страна уже вышла из его самой острой стадии. В 2017 году будет небольшой рост реальных доходов населения. Об этом сегодня, 1 июня, на полях Петербургского международного экономического форума заявил журналистам председатель совета Фонда «Центр стратегических разработок», экс-министр финансов Алексей Кудрин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Мы уже вышли из рецессии. У нас есть уже два квартала положительного роста. Формально — это завершение кризиса», — заявил Кудрин.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в течение четырех месяцев этого года россияне все-таки в среднем теряют реальные доходы, поэтому о полноценном выходе из кризиса говорить пока рано.

«Это говорит о том, что ещё имеются остаточные признаки кризиса и мы не можем с уверенностью говорит, что всё уже хорошо, и мы выходим из кризиса. Граждане пока теряют. Это последствия того кризиса, который был. Но в среднем (к экономическим показателям нужно относиться осторожно), думаю, в течение года мы выйдем на плюс — положительный рост реальных доходов граждан. Пусть небольшой», — пояснил Алексей Кудрин.

Он добавил, что вывести страну на более высокие темпы роста могут только структурные реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время экономический кризис в России замечают 68% граждан. Не ощущают признаков критической ситуации 21% опрошенных. С начала 2017 года эти показатели практически не изменились.

16% жителей России полагают, что через год кризис усилится, 11% верят, что он станет слабее, 27% — что ситуация останется прежней. И лишь 3% оптимистов считают, что кризис закончится совсем. Таковы результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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По данным Росстата, реальные доходы населения снизились на 7,6% в годовом выражении в апреле 2017 года, а за первый квартал 2017 года — на 2,2%. Реальные располагаемые денежные доходы населения в апреле упали сразу на 7,6%, в марте снижение составило 2,3%.