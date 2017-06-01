Тирасполь, 1 июня, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Высылка из Молдавии российских дипломатов направлена, помимо прочего, на дестабилизацию работы Объединенной контрольной комиссии (ОКК), которая руководит миротворческой операцией в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта, поскольку были выдворены как раз те дипломаты, которые являлись членами российской делегации в ОКК. Как заявил в эфире Первого приднестровского телеканала, представитель приднестровской делегации в ОКК Василий Вакарчук, высылка российских дипломатов уже привела к срыву очередного заседания комиссии (ОКК).

Mil.ru Российские миротворцы в Приднестровье

«Срыв заседания — это очередная ступень к расшатыванию существующего формата миротворческой операции», — сказал Вакарчук. Молдавская сторона, по его словам, давно нацелена на смену существующего миротворческого формата. «Об этом неоднократно заявляли руководители Молдовы. Действия молдавской делегации в ОКК подтверждают, что они тоже стоят на этом пути — блокирование работы ОКК на протяжении нескольких лет», — сказал Вакарчук.

Он напомнил, что уже четверть века на берегах Днестра сохраняется мир только благодаря существующему формату миротворческой операции, где лидирующую роль играют российские миротворцы. «Существующая зона безопасности — это граница между противоборствующими сторонами. Представьте себе ситуацию, что эта граница будет каким-либо образом упразднена. Последствия могут быть самыми плачевными. И они это осознают», — отметил Вакарчук, пояснив, что провокационные шаги Молдавии «неслучайны и просчитаны».

Депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов также считает, что решение Кишинева «надо рассматривать, с одной стороны, как составную часть натиска на РФ, с другой — желание дестабилизировать работу ОКК». «И, конечно, это прямой вызов в военно-политической сфере, поскольку наряду с членами ОКК выслан и военный атташе», — подчеркнул депутат в интервью ИА «Новости Приднестровья». По его мнению, после этих действий стоит ждать и других попыток торпедировать текущую деятельность ОКК и миротворческой операции.

Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в свою очередь напомнил, что недавно Конституционный суд Молдавии принял решение о «незаконности» военного присутствия РФ в Приднестровье, фактически «навесив ярлык «оккупантов» на российских военных, а значит, и на миротворцев, остановивших кровавый конфликт 1992 года». «Подобные решения не только серьезно осложняют наши отношения, но и создают юридические предпосылки для дальнейших попыток слома действующей под эгидой России миротворческой операции. Мы считаем российских миротворцев единственной надежной гарантией стабильности в регионе. Поэтому любые провокационные выпады подобного рода являются игрой с огнем. Это особенно опасно сегодня, когда усиливающееся давление на Приднестровье прямо угрожает дестабилизацией», — считает глава МИД ПМР.

Он констатировал, что в последние годы много делается, чтобы осложнить функционирование миротворческой операции на Днестре, и в Кишиневе также прикладывают к этому руку. Так молдавские силовики систематически чинят различные препятствия ротации российского миротворческого контингента. «Эти действия идут вразрез с механизмами и правовыми рамками функционирования миротворческой операции. Их цель — навязать Москве некий дискриминационный согласовательный порядок ротации военнослужащих, а в перспективе добиться поэтапного выдавливания российского присутствия. Со своей стороны Приднестровье делает все возможное для того, чтобы обеспечить российский миротворческий контингент необходимыми ресурсами», — заявил Игнатьев.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.