Махачкала, 1 июня, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Власти Махачкалы намерены решить проблему с очисткой сточных вод после запуска тоннельного коллектора. В быстром успехе проекта усомнился экономический обозреватель газеты «Новое дело» Андрей Меламедов.

Очистные сооружения Махачкалы способны обрабатывать менее половины сточных вод, которые образуются в городе, заявил председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов. Вопрос по очистке канализации в дагестанской столице был затронут на совещании с полпредом президента РФ в СКФО Олегом Белавенцевым 31 мая. По словам Гамидова, текущие мощности позволяют очищать 140 тысяч кубометров сточных вод, в то время как всего в городе образуется 300 тысяч кубометров стоков.

Для решения проблемы необходимо запустить тоннельный коллектор между Махачкалой и Каспийском, строительство которого заморожено. Руководство республики корректирует проектно-сметную документацию для подачи заявки на финансирование строительства из бюджета в 2018 году.

Даже если федеральный центр выделит деньги и тоннель будет сдан, высока вероятность, что очистные сооружения не заработают, поскольку проект был подготовлен некачественно, заявил ИА REGNUM экономический обозреватель газеты «Новое дело» Андрей Меламедов.

По его словам, при текущих условиях на завершение коллектора необходимо около двух миллиардов рублей. Но стоимость пропущенных и неучтенных видов работ доходит до 5 млрд рублей.

«К примеру, система глубоководного выпуска сточных вод обойдется в 1,194 млрд рублей, а гидроизоляция внутренней поверхности — в 1,8 млрд рублей. Стоимость строительства канализационной насосной станции-2 в смете указана в сумме 647,364 млн рублей, но фактическая стоимость объекта составляет около 1,6 млрд рублей. Кроме того, при утверждении проекта не был учтен НДС, поскольку этого налога на тот момент в стране не было. Речь идет о 878,458 млн рублей», — сказал эксперт.

Он добавил, что организация, которая строила тоннельный коллектор, не смогла работать в условиях недофинансирования. Компании было невыгодно годами держать дорогую технику под землей, и строители покинули республику.

Напомним, сегодня завершено строительство 10 километров тоннельного коллектора между Махачкалой и Каспийском, предстоит завершить еще 5 километров. Строительство объекта ведется с 2004 года. За это время оно приостанавливалось несколько раз из-за проблем с финансированием, которое ведется из федерального и регионального бюджетов.

Читайте также: В Махачкале построят очистные сооружения нового поколения (Дагестан)