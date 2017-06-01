Ватикан, 1 июня, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Конференция собрала мировых лидеров в политике, научном сообществе и бизнесе для обсуждения вопросов экологической устойчивости, в том числе в транспортной отрасли.

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Ватикан, Opel и итальянская энергетическая компания Enel договорились совместно работать над устойчивой программой мобильности для Ватикана. Автомобили нужны государству не только для высокопоставленных чиновников, но и для сотрудников, таких как садовники и полицейские.

Republic of Korea Папа Римский Франциск

Ватикан уделяет особое внимание экологии. В 2011 году стало известно, что Mercedes начал строить специальный гибридный автомобиль для Папы Римского Бенедикта XVI. В 2012 году Бенедикт получил два электрических автомобиля от автопроизводителя Renault — один для использования Ватиканом, а другой для его летней резиденции. Всё это было частью попыток Бенедикта заставить Ватикан поддержать его позицию в отношении окружающей среды.

Более того, в 2007 году был создан Ватиканский климатический лес в Венгрии. Лес был создан для того, чтобы поглощать количество углекислого газа, эквивалентного тому, которое выбрасывает в атмосферу Ватикан, превратив Ватикан в первое в мире «нейтральное по отношению к углероду» государство. Годом позднее солнечные батареи были установлены на крыше зрительного зала Павла VI, обеспечивая энергией значительную часть Ватикана.

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Как сообщало ИА REGNUM , на прошлое неделе разразился скандал вокруг автомобиля епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария. Land Cruiser V8 стоимостью около шести миллионов рублей у священнослужителя обнаружили журналисты местного издания «Орловские новости». В епархии тогда сообщили, что автомобиль — подарок «одного из агрохолдингов». «Никакого проявления стяжательства» в наличии дорогого автомобиля у епископа в епархии не видят.