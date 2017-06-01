Нижний Новгород, 1 июня, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Нижегородский Фонд капремонта намерен привлекать прокуратуру для воздействия на «нерадивых подрядчиков». Об этом заявил глава Фонда Владимир Челомин

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По его словам, «Фонд сейчас активно работает в формате выездных совещаний, все сотрудники большую часть рабочего времени проводят на объектах, чтобы четко понимать возникающие проблемы и вопросы, и оперативно их снимать».

«В большинстве случаев нам удается найти со всеми общий язык. К сожалению, есть единицы, с которыми на своем уровне достигнуть договоренностей не получается. К борьбе с такими нерадивыми подрядчиками мы планируем привлекать прокуратуру», — заявил Челомин.

Он также отметил, что на сегодня почти 80% запланированной программы капремонта 2017 года уже в работе, подрядчики массово выходят на объекты.

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По данным регионального оператора капитального ремонта, в Нижегородской области в 2017 году стоит задача отремонтировать 669 многоквартирных домов и завершить работы, переходящие с программы 2015−2016 годов».

Как сообщало ИА REGNUM, члены депутатской группы, осуществляющей мониторинг того, как выполнятся программа капремонта на территории региона, ранее заявляли, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде доведена до полного абсурда.

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В ходе мониторинга жилых домов, уже принявших участие в программе капремонта, обнаружены признаки грубейшего нарушения Жилищного кодекса РФ, регионального закона «Об организации проведения капремонта многоквартирных домов» и прав жильцов.

В частности средства выделяются на капремонт домов, подлежащих сносу и уже расселенных.