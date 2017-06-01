Петрозаводск, 1 июня, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Сегодня Петрозаводский суд рассмотрел ходатайство Следственного комитета об аресте замруководителя управления автомобильных дорог Карелии Игоря Новокшонова. Его обвиняют в получении многомиллионной взятки.

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На заседании представители следственных органов заявили, что в деле фигурирует тайный свидетель, на которого Новокшонов может оказать давление. Кроме того, обвиняемый, оставшись на свободе, может попытаться скрыться.

Судья согласился с доводами следствия и оставил Игоря Новокшонова под стражей до 26 июля, сообщает информационное агентство «Республика Карелия».

Ранее региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении руководителя Управтодора Карелии Алексея Никитина и его заместителя Игоря Новокшонова. По версии следствия, руководители ведомства создали устойчивую ОПГ, чтобы вымогать взятки у коммерческих организаций, выполняющих работы по проектированию, строительству, ремонту и содержанию карельских дорог. Чиновникам вменяются взятки в размере почти трех миллионов рублей.