Петрозаводск, 1 июня, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Врио главы Карелии провел переговоры с генеральным директором ПАО «Россети» Олегом Бударгиным. Встреча Артура Парфенчикова с руководством компании открыла рабочую программу руководителя региона на Петербургском экономическом форуме. Стороны решили в кратчайшие сроки подготовить соглашение о программе развития энергетики Карелии на ближайшие десять лет. Предполагаемые инвестиции составляют около пяти миллиардов рублей.

Эдуард Бежанов ИА Красная Весна ЛЭП

«Модернизация призвана, в том числе, изменить формат энергообеспечения северных регионов, что позволит уйти от неэффективных источников сырья и снизить тарифы на электроэнергию», — сообщил Артур Парфенчиков.

Отметим, что сейчас электроснабжение ряда поселков Карелии зависит от закупок мазута и республиканский бюджет тратит серьезные деньги на выравнивание тарифов.

«У нас достигнуто понимание, что нужно двигаться вперед и вкладывать большие средства. Через десять лет мы должны видеть энергетику Карелии совершенно другой: эффективной, современной, энергосберегающей», — отметил врио главы Карелии.