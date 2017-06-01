Тамбов, 1 июня, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов и председате­ль совета ассоциации участников государс­твенно-частного парт­нерства «Центр разви­тия ГЧП» Павел Селез­нев договорились о подготовке проекта пл­ана мероприятий, нап­равленного на развит­ие механизмов ГЧП в соответствии со стр­атегией социально-эк­ономического развития Тамбовской области и разработке проекта концепции развития сферы ГЧП на террит­ории региона.

Tambov.gov.ru Подписание договора о сотрудничества

Документ предусматривает, что ассоциация в пределах своей компетенции будет прилагать усилия по привлечению инвестиций в экономику Тамбовской области, проводить консультирования при подготовке инфраструктурных проектов. Также предполагается экспертное участие специалистов ассоциации в подготовке конкурсной документации на право заключения соглашения о ГЧП, а также в процессе планирования развития инфраструктуры региона в части, касающейся использования механизмов ГЧП.

Кроме того, планируется привлечение к реализации проектов ГЧП на территории Тамбовской области финансовых, кадровых и иных ресурсов, проведение тематических мероприятий, выставок, круглых столов, экспертных совещаний. Предусматривается организация образовательных программ с привлечением представителей высших учебных заведений, экспертного сообщества с целью подготовки и переподготовки специалистов, работающих в сфере ГЧП, а также проведение и популяризация результатов научных исследований в обозначенной сфере, способствующих развитию Тамбовщины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума экономического форума тамбовский губернатор Александр Никитин подписал соглашение с директором Аге­нтства стратегических инициатив по продв­ижению новых проектов Светланой Чупшевой. Документ предполагает внедрение в регионе успешных практик, реа­лизуемых в рамках пр­оекта «Маг­азин верных решений». При реализации соглашения стороны планируют взаим­одействовать для осуществления комплекса ме­р, проектов и меропри­ятий, направленных на внедрение в Тамбовской обл­асти успешных практик финалистов Всероссийс­кого конкурса лучших инициатив социально-экономиче­ского развития регионов России.

Напомним также, что губернатор Александр Никитин рассказал на форуме в Петербурге о трудовых ресурсах региона. Он выступил на панельной сессии Министерства сельского хозяйства РФ «Инновации в сельском хозяйстве и занятость в аграрном секторе: в поиске баланса».