Тамбовщина и Центр развития ГЧП договорились в Петербурге о сотрудничестве
Тамбов, 1 июня, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов и председатель совета ассоциации участников государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП» Павел Селезнев договорились о подготовке проекта плана мероприятий, направленного на развитие механизмов ГЧП в соответствии со стратегией социально-экономического развития Тамбовской области и разработке проекта концепции развития сферы ГЧП на территории региона.
Документ предусматривает, что ассоциация в пределах своей компетенции будет прилагать усилия по привлечению инвестиций в экономику Тамбовской области, проводить консультирования при подготовке инфраструктурных проектов. Также предполагается экспертное участие специалистов ассоциации в подготовке конкурсной документации на право заключения соглашения о ГЧП, а также в процессе планирования развития инфраструктуры региона в части, касающейся использования механизмов ГЧП.
Кроме того, планируется привлечение к реализации проектов ГЧП на территории Тамбовской области финансовых, кадровых и иных ресурсов, проведение тематических мероприятий, выставок, круглых столов, экспертных совещаний. Предусматривается организация образовательных программ с привлечением представителей высших учебных заведений, экспертного сообщества с целью подготовки и переподготовки специалистов, работающих в сфере ГЧП, а также проведение и популяризация результатов научных исследований в обозначенной сфере, способствующих развитию Тамбовщины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума экономического форума тамбовский губернатор Александр Никитин подписал соглашение с директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой. Документ предполагает внедрение в регионе успешных практик, реализуемых в рамках проекта «Магазин верных решений». При реализации соглашения стороны планируют взаимодействовать для осуществления комплекса мер, проектов и мероприятий, направленных на внедрение в Тамбовской области успешных практик финалистов Всероссийского конкурса лучших инициатив социально-экономического развития регионов России.
Напомним также, что губернатор Александр Никитин рассказал на форуме в Петербурге о трудовых ресурсах региона. Он выступил на панельной сессии Министерства сельского хозяйства РФ «Инновации в сельском хозяйстве и занятость в аграрном секторе: в поиске баланса».