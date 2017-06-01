Нью-Дели, 1 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум. За первые четыре месяца текущего года зафиксирован резкий рост индийского экспорта в Китай, 1 июня сообщает Press Trust of India.

ILO in Asia and the Pacific Промышленность Индии

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С января по апрель 2017 года индийский экспорт в Китай вырос на 20% и достиг $5 млрд 570 млн. Рост экспорта связан в первую очередь с увеличением поставок железной руды, драгоценных камней и алмазов, материалов из хлопка.

По данным китайской таможни, за первые четыре месяца текущего года объем торговли между Индией и Китаем вырос на 6% и достиг $26 млрд 20 млн.

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Экспорт Китая в Индию составил $20 млрд 450 млн, зафиксирован 14-процентный рост. Дефицит торгового баланса Индии за первые четыре месяца составил $14 млрд 880 млн.

Напомним, в 2016 году объем торговли между Индией и КНР составил чуть более $70 млрд, а дефицит торгового баланса Индии — около $52 млрд.