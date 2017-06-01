Москва, 1 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Оперативная группировка Военно-морского флота России в акватории Средиземного моря усилена до 15 кораблей и судов обеспечения, сообщил журналистам 1 июня официальный представитель Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Mil.ru Корабль ВМФ России в Средиземном море

По словам Вячеслава Трухачева, в данный момент в Средиземном море заняты выполнением различных задач 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.

Все они организационно включены в состав постоянного соединения Военно-морского флота России.

Ранее командование ВМФ России сообщало, что российская военно-морская группировка в Средиземном море ограничивается 10 боевыми кораблями и судами обеспечения.