Москва, 1 июня, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Согласно этому рейтингу, самыми миролюбивыми странами в 2017 году являются: Исландия, Новая Зеландия и Португалия.

Mobypicture.com Миролюбивый русский мишка

Самыми агрессивными странами стали Сирия, Афганистан и Ирак. Напомним, в этих странах продолжаются вооруженные конфликты с участием террористических группировок. Всего в рейтинге 163 позиции.

Украина в списке оказалась на 154 месте, разместившись между Конго, ЦАР и Суданом.

Российская Федерация заняла 151-ю позицию, оказавшись ниже чем Корейская Народно-Демократическая Республика, но выше, чем Пакистан.

США в этом году опустились на 11 позиций и заняли 114 место. Видимо из-за того, что президентом этой страны стал эксцентричный Дональд Трамп.

Так называемый индекс миролюбия учитывает 23 индикатора, которые отражают уровень насилия внутри государства и уровень агрессивности его внешней политики.