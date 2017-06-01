Рязань, 1 июня, 2017, 17:44 — ИА Регнум. В Рязани из-за вступления в силу закона, в котором ввелся запрет на управление общественным транспортом с иностранными водительскими правами, а также из-за внедрения автоматизированной системы оплаты труда, на маршруты не вышли несколько сотен водителей. Таким образом, водители решили бастовать против новых требований, сообщают местные СМИ.

Шалин Маршрутные такси

По данным рязанского портала YA62.ru, в забастовке принимают участие примерно 300 водителей. Кроме того, причиной протеста стала обязанность устанавливать в общественном транспорте автоматизированные системы оплаты проезда. Напомним, что за внедрение системы ратует городская администрация, которая таким образом хочет посчитать трафик и проанализировать эффективность маршрутов.

Администрация города уже заявила о том, что готова выпустить на линии дополнительные автобусы, если ситуация станет критичной.

«Проблема будет решаться путём дополнительного выпуска подвижного состава «Автоколонны 1310» по тем социально важным маршрутам, которые на 70% дублируют коммерческие перевозчики. Кроме того, маршрутные такси, на которых уже установлен АСОП, также дублируют маршруты перевозчиков, пока этого не сделавших. Поэтому водители, которые решили не выйти на маршрут из-за того, что им, может быть, что-то не понятно, просто теряют свой доход», — цитирует ИА «МедиаРязань» начальника управления транспорта администрации города Андрея Каплинского.

Также чиновник заявил о том, что в забастовке принимает участие лишь небольшой процент всех водителей.

При этом ранее сообщалось, что водители бастовали уже 31 мая. Три водителя, работающих на маршруте №88, поставили свои машины на остановке в поселке «Строитель».

ИА REGNUM напоминает, что с октября 2016 года жители Рязани могут оплатить проезд с помощью электронной карты. Сейчас оборудование установлено в МУПах «Автоколонна 1310» и «Управление Рязанского троллейбуса». Персонал прошел специальную подготовку. Также заключены договоры по приему платежей за проездные билеты.

По мнению чиновников, такая система оплаты позволит правильно рассчитать пассажиропоток для того, чтобы после скорректировать количество автобусов на маршрутах.

Позже сообщалось, что с 1 июня система должна заработать еще в 260 автобусах и маршрутках. Всего в городе примерно 1000 маршруток и автобусов. Полностью внедрить систему планируют к концу 2017 года.