Анкара, 1 июня, 2017, 17:31 — ИА Регнум. «Российский президент только что отменил запрет на наем турок на работу в России, снял санкции с турецких компаний, работающих в РФ, и частично восстановил соглашение о безвизовом въезде, существовавшее ранее между двумя государствами. Снято и эмбарго на импорт продукции турецкого сельского хозяйства, — перечисляет автор. — Но на всякий случай Путин оставил один «короткий поводок», на котором может держать турецкого коллегу, — импорт помидоров. До кризиса со сбитым самолетом из всего объема экспорта турецких томатов 70% приходилось на Россию».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Хилл не берется утверждать, сколь долго продержится этот запрет и будет ли он когда-нибудь вообще отменен: с одной стороны, такой протекционизм способствует развитию российского аграрного сектора, с другой стороны, для улучшения отношений может потребоваться снять и это ограничение. Но такое поощрение Эрдогану предстоит еще заслужить.

«Анкара уже смягчила свою позицию в отношении Башара Асада и больше не призывает к его немедленной отставке», — подчеркивает журналистка, не берущаяся прогнозировать, какими принципами предстоит еще поступиться Эрдогану «в обмен на помидоры».