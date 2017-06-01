Москва, 1 июня, 2017, 17:59 — ИА Регнум. До конца 2017 года войска получат 12 БПДМ «Тайфун-М», а до 2020 года в РВСН поступит 20 таких машин.

Mil.ru БПДМ «Тайфун-М» сопровождает ПГРК «Тополь»

Кроме того, вместе с боевыми машинами войска получат тренажеры для обучения личного состава подразделений охраны и разведки от механиков-водителей до стрелков дистанционно управляемого вооружения.

Справка: Боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» создана для РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Машина предназначена как для контроля позиционных районов РВСН в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах, а также для уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника.

БПДМ «Тайфун-М» оснащена целым комплексом разведывательных технических средств, беспилотным летательным аппаратом и позволяет обнаружить противника на удалении до пяти км.