Тверь, 1 июня, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Презентационный стенд Тверской области впервые развернут на Петербургском международном экономическом форуме, который открылся 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Презентационное пространство Тверской области станет местом деловых встреч и переговоров. Планируется, что 2 июня губернатор Игорь Руденя обсудит с руководителями ПАО «Банк ВТБ» и Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» реализацию в Тверской области крупных инвестиционных проектов, в том числе по строительству в Конаковском районе круглогодичного комплекса водных развлечений.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверская область впервые открыла стенд на Петербургском международном экономическом форуме

На стенде представлены инвестиционные проекты, реализация которых заявлена в регионе. В частности, посетители смогут ознакомиться с проектами «Тверь Сити» и «Тверь Экспо». На форуме представлены интерактивные 3D макеты бизнес-кластера и выставочного центра.

Деловой комплекс «Тверь Сити» предполагает реконструкцию авто‑ и железнодорожных вокзалов в городе Твери, создание современного многофункционального комплекса с гостиницей и бизнес-центрами, соединенных с вокзалами траволатором.

В рамках реализации проекта «Тверь Экспо» запланировано строительство масштабной презентационной площадки для проведения выставок, социально значимых мероприятий, где смогут свою продукцию производители области и соседних регионов.

Эти проекты были продемонстрированы президенту РФ Владимиру Путину в ходе визита главы государства в Тверской регион в 2016 году и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2017 года.

Также на стенде организован показ презентационных видеороликов о туристическом, культурном и экономическом потенциале Верхневолжья.

В Петербургском международном экономическом форуме Тверская область участвует с 2006 года. Делегацию региона в этом году возглавит губернатор Игорь Руденя.

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На площадке форума прошлого года Игорь Руденя провел целый ряд встреч, в ходе которых. В частности, обсуждались вопросы сотрудничества с руководством Газпрома, Россельхозбанка, МРСК Центра. Было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Тверской области и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.