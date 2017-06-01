Тбилиси, 1 июня, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили утверждает, что системе местного самоуправления распад и ликвидация не угрожают. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом премьер заявил на заседании правительства 1 июня, комментируя планируемую реформу местного самоуправления и сокращение числа самоуправляемых городов и муниципалитетов. Одним из вопросов, которые обсуждал Кабинет министров на этом заседании, был и проект изменений в Кодекс местного самоуправления Грузии.

Нико Пиросмани. Кутеж с шарманщиком Датико Земель. 1906

По словам Георгия Квирикашвили, в последний период были острые споры и спекуляции вокруг этого вопроса, что, по его же заявлению, совершенно безосновательно.

«Реформа самоуправления — это динамичный, живой организм, и ему, конечно, нужны корректировки, так как за последние три года выявился ряд недочетов, которые мешают представлению самоуправления в позитивном контексте и развитию в Грузии истинного самоуправления. Эта проблема была зафиксирована в 14 муниципалитетах, и сегодня мы сокращаем эти 14 муниципалитетов до 7. Но это вовсе не означает, что мы сократим бюджеты в этих муниципалитетах», — заверил премьер.

Он пояснил, что при объединении муниципалитетов будут объединены и их муниципальные бюджеты, и пообещал, что объединенные бюджеты не будут сокращены ни на один тетри (грузинская разменная монета — ИА REGNUM ).

Реформа местного самоуправления проводится еще и потому, что было зафиксировано много проблем в связи с неэффективностью исполнения и раздвоением, дублированием функций, отметил Георгий Квирикашвили.

По его информации, в объединенных муниципалитетах будет должность мэра муниципалитета, который будет представлять членам сакребуло (местных собраний) своих заместителей, и те будут назначаться на должности только с согласия сакребуло.

«Это очень важные изменения, которые, я уверен, будут способствовать повышению авторитета и росту успеха реформы самоуправления, а не наоборот, как это пытаются представить некоторые», — заявил премьер-министр.

Напомним, что ранее протест против внесения изменений в Кодекс местного самоуправления и Конституцию Грузии в связи со статусом самоуправляемых городов выразили представители оппозиции и администрация президента Грузии. Оппоненты считают, что правящая «Грузинская мечта» решила принять эту меру с целью экономии расходов. В число попадающих «под сокращение» городов вошли Зугдиди, Озургети, Гори, Амбролаури, Ахалцихе, Телави и Мцхета.