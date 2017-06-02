Москва, 2 июня, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Школьная учебная программа в России сбалансирована и не требует сильного изменения, заявил корреспонденту ИА REGNUM член ОП РФ, директор Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС при президенте РФ Азамат Тлисов, комментируя инициативу лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова освободить школьников от выполнения домашних заданий по выходным.

Заболотский Николай. За учебой. 1951

«Я очень скептически отношусь, когда выходят такие инициативы по поводу образования и самообразования. Существует специальная структура в Министерстве образования, которая занимается разработкой учебных планов и рассматривает все вопросы, связанные с соответствием требованиям, чтобы дети не были перегружены», — считает Тлисов.

По его словам, учебная программа, при всей ее сложности, достаточно выверена:

«Я считаю, что запретительные формы подобного рода — не совсем эффективный метод по оптимизации учебного процесса, это то же самое, что запретить, например, в выходной день читать, потому что глаза устают».

Он также отметил, что существуют специализированные структуры, которые ведут дискуссию по вопросам, связанным с образованием, на экспертном уровне, и оснований для запрета он не находит.

Напомним, ранее Сергей Миронов выступил с предложением освободить школьников от домашних заданий на выходные как от «сверхурочной работы».

«Детство должно быть детством, а учеба не должна становиться тяжкой обузой. Ведь счастливое детство — это счастливое будущее любой страны», — заявил он.