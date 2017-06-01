Киев, 1 июня, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Министерство юстиции Украины сообщило, что взыскало с российской корпорации «Газпром» первые суммы по антимонопольным штрафам. Об этом сегодня, 1 июня, заявил журналистам министр юстиции Украины Павел Петренко.

Bnews.kz Газовые споры

«Уже взысканы первые суммы с «Газпрома» на территории Украины. Очень скоро мы покажем этот результат в цифрах», — заявил Петренко.

В российской госкорпорации эту информацию пока никак не прокомментировали.

Напомним, 31 мая «Нафтогаз» заявил, что Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требование компании по принципу take or pay, обозначенное в его контракте с «Газпромом» на поставку российского газа.

Кроме претензий к «Газпрому», которые рассматриваются Стокгольмским арбитражным судом, на Украине антимонопольная служба (АМКУ) выписала российской компании несколько штрафов за якобы имеющие место нарушения антимонопольного законодательства.

«Газпром» эти штрафы оспаривал в украинских судах, но безрезультатно. Теперь «Газпром» намерен обратиться в международные инстанции.