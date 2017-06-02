Москва, 2 июня, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июня, в российских школах проходит ЕГЭ по математике профильного уровня, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

ЕГЭ по математике профильного уровня в 2017 году будут сдавать около 424 тысяч человек.

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года, 31 мая в основной период ЕГЭ проходил экзамен по математике базового уровня. По данным ведомства, он в штатном режиме, без сбоев и серьезных нарушений.

ЕГЭ по математике разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года.

Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний.

Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

Читайте также: ЕГЭ по математике базового уровня напишут более 560 тыс. человек

Как сообщало ИА REGNUM, первые экзамены по географии и информатике и ИКТ, с которых 29 мая начался основной период ЕГЭ 2017 года, прошли в штатном режиме без серьезных сбоев.

Напомним, основной период ЕГЭ 2017 года проходит с 29 мая по 1 июля. Досрочный период проходил с 23 марта по 14 апреля.

Добавим, ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.