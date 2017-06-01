Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга договорились о реализации инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры в части создания автомобильных путепроводов.

Mos.ru Путепровод

Как сообщили 1 июня в пресс-службе Смольного, на площадке Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о намерениях между Санкт-Петербургом и ООО «Санкт-Петербургская платная дорога».

ООО «Санкт-Петербургская платная дорога» планирует построить в Санкт-Петербурге автомобильные путепроводы над железнодорожными путями. Объем инвестиций может составить 8 миллиардов рублей, — сообщили в городской администрации.

По словам губернатора Георгия Полтавченко, реализация проекта позволит не использовать имеющиеся железнодорожные переезды для автотранспорта на пути следования скоростных поездов «Сапсан» и «Аллегро», что значительно улучшит дорожную ситуацию в городе.

Георгий Полтавченко также подчеркнул, что в Санкт-Петербурге накоплен большой опыт строительства дорог на основе государственно-частного партнерства.

Как сообщал в сентябре 2016 года аппарат вице-губернатора Игоря Албина, на 2017−2019 годы утверждена Программа реконструкции принадлежащих ОЖД железнодорожных путепроводов в Санкт-Петербурге с целью доведения подмостового габарита до нормативного для беспрепятственного пропуска автомобильного транспорта.

Общая стоимость реализации Программы составляет 12,365 млрд рублей. Проектно-изыскательские работы, которые предполагается провести в 2017 году, оцениваются в 618,250 млн рублей, остальные средства потребуются в 2018—2019 годах на проведение строительно-монтажных работ. В Программу включены восемь путепроводов.

«Расширение подмостовых габаритов указанных объектов позволило бы решить транспортные проблемы при перемещении грузов в городе», — отмечали в Смольном. Предполагалось обратиться в адрес Министерства транспорта РФ с заявкой на выделение дополнительного лимита финансирования из федерального бюджета ОАО «РЖД» в период 2017—2019 годов, поскольку Петербург не имеет права финансировать эти работы из своего бюджета.