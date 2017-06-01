Краснодар, 1 июня, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Войска Южного военного округа были подняты по тревоге 1 июня в 4:00, сообщает пресс-служба ЮВО.

Mil.ru Тревога

Часть соединений округа поднята по тревоге для проверки боеготовности. В проверке задействованы соединения и части, дислоцированные в Краснодарском крае, Дагестане, Южной Осетии и Чечне.

В общей сложности в проверке боевой готовности участвуют более шести тыс. человек и почти 1,5 тыс. единиц военной техники.

В ходе проверки части и подразделения отработают отражение нападения условного противника, ориентирование и передвижение на незнакомой местности, а также проведут учебные стрельбы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 мая 2017 года в Таджикистане проходят военные учения «Душанбе — Антитеррор — 2017», в которых принимают участие российские военные. Учения проводит Антитеррористический центр СНГ и в них задействованы вооруженные силы стран Содружества.