Ростов-на-Дону, 1 июня, 2017, 16:48 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на улице Станиславского, на территории которой в I—II веках нашей эры располагалось Ростовское городище, археологи продолжают находить артефакты древнего мира. Специалисты уже нашли более 70 захоронений меотов. Рядом с останками — предметы быта, личные вещи поселенцев, передает ИА REGNUM 1 июня.

Museum-tanais.ru Древний город Танаис

Найденные женские украшения, ножи и посуда после изучения пополнят коллекции донских музеев. Благодаря им антропологи могут воссоздать, какой была жизнь древних людей — меотов.

Участок от проспекта Ворошиловского до проспекта Соколова уже изучен, но, по словам ученых, выходить на финишную прямую ещё рано. Им теперь предстоит исследовать квартал от проспекта Соколова до проспекта Чехова. Археологи полагают, что и на этой территории также дышит древностью каждый метр.

Напомним, археологи обнаружили древние захоронения меотов, которые переселились со стороны Кубани и проживали на Дону до III века нашей эры, в ходе проведения реконструкции улицы Станиславского. На территории «города мёртвых» ростовчане предлагают установить информационные щиты, которые помогут привлечь туристов. Но эта идея пока поддержки не нашла.

«Было бы здорово разместить здесь информационные щиты с фотографиями и точными данными о находках. Это развеет домыслы и создаст еще одну туристическую метку в городе. Идея сама напрашивается, глядя на такой интерес жителей к истории родного края», — считает автор инициативы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция улицы Станиславского началась в марте 2017 года. Стоимость работ составит около 1 млрд рублей. Разработка проектно-сметной документации началась ещё в 2014 году, но постоянно претерпевала изменения. В итоге проект был утвержден осенью 2016 года. Реконструкция улицы позволит частично разгрузить Красноармейскую, Большую Садовую и Береговую улицы.

Ожидается, что работы завершатся в преддверии проведения футбольного первенства планеты — в мае 2018 года.