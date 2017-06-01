Белгород, 1 июня, 2017, 16:56 — ИА Регнум. В Белгороде завершен ремонт первых двух домов из программы капремонта. Как сообщает ИА REGNUM, работы завершились на четыре месяца раньше запланированного срока.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капремонт

Комиссия из представителей областного Фонда содействия реформированию ЖКК, департамента городского хозяйства Белгорода, управляющей компании и жильцов приняла работы в двух домах на улице Чехова.

Ремонт в домах на 130 квартир обошелся примерно в 30 млн рублей. Средства пошли на утепление фасадов, замену инженерных сетей, установку ИТП и реконструкцию кровли.

По словам исполнительного директора регионального Фонда ЖКК области Леонид Белоковаленко, такого опережения сроков удалось достичь благодаря тесному сотрудничеству подрядчика с жильцами и управляющей компанией.

«У нас по этим домам практически не было жалоб от собственников. Все проблемы решались подрядной организацией оперативно на месте», — заявил Белоковаленко.

Летом 2017 года управляющая компания приступит к текущему ремонту в этих же домах, чтобы навести порядок в подъездах и других местах общего пользования.

Всего в 2017 году в Белгороде планируют капитально отремонтировать 35 многоквартирных домов, всего по области — 164.

Напомним, по итогам девяти месяцев 2016 года Белгородская область вошла в тройку лидеров по исполнению программ капитального ремонта за девять месяцев 2016 года. Рейтинг сформировали эксперты ОНФ на основании шести основных показателей, характеризующих качество организации региональными органами власти капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: общего выполнения работ по программе, собираемости взносов, востребованности средств собственников жилья, количества проведенных работ на каждый дом, а также нагрузки на сотрудников регоператора.

Белгородская область вошла в тройку лидеров рейтинга наряду с Республикой Татарстан и Тульской областью.

Также регион стал пилотной площадкой федеральной целовой программы по замене лифтов, рассчитанной на семь лет. Она позволит практически полностью обновить существующий в регионе лифтовый парк. По данным фонда, сейчас в области эксплуатируется более 4,3 тыс. лифтов, и порядка 1,3 тыс. из них необходимо капитально ремонтировать или менять.

Программа поможет заменить лифты, так как для этого ненужны будут средства собственников квартир — деньги будут поступать от банка непосредственно производителю. Фонд содействия реформированию ЖКХ будет осуществлять выплаты за поставку и работы по замене лифтов по фиксированным ценам и в рассрочку на 36 месяцев. В 2017 году в реализацию программы в Белгородской области будет вложено 800 млн рублей. Замена лифтов началась уже в мае.

Ранее размер взноса на капремонт в Белгородской области для домов с лифтами вырос в 2017 году на 6,5%, для домов без лифтов — на 2,7%. В итоге жители многоквартирных домов с лифтами платят 7 рублей 88 копеек за квадратный метр, жильцы домов без лифтов — 7 рублей 60 копеек.