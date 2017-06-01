Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Грибная ферма появится в Ступинском районе Московской области в 2018 году. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ власти региона подписали с ООО «Грибная ферма», сообщили в областном Минсельхозпроды.

Pixabay.com Грибы

Глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин заявил, что в реализацию проекта будет вложено до 1,9 млрд рублей инвестиций.

На ферме планируется выращивать азиатские грибы. Мощность производства по плану — 5,8 тыс. тонн грибов. С открытием фермы в муниципалитете будет создано порядка 400 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в первый день работы ПМЭФ-2017 власти Московской области договорились о строительстве четырех новых предприятий. Подписано соглашение с Ассоциацией организаций содействия развитию кластеров и технопарков.

Кроме того, в городе Электроугли Ногинского района области создадут крупный логистический комплекс по обработке грузопотоков из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в рамках коридора «Новый шелковый путь».

Напомним, Петербургский экономический форум проходит под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». На ПМЭФ-2017 обсуждаются ключевые экономические проблемы, стоящие перед страной, развивающимися рынками и мировым сообществом. Форум продлится с 1 до 3 июня.

Читайте также: Логистический центр в Подмосковье будет обрабатывать грузы из стран Азии