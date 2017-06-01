Киев, 1 июня, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил о готовности всех юридических механизмов для введения визового режима с Россией, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Arnaud DG Украинский пограничный столб

По словам Петренко, если последует политическое решение, то Украина готова к введению визового режима с Россией.

Павел Петренко отметил, что руководимое им ведомство готово помочь украинскому МИД выработать нужные форматы для реализации такого политического решения.

Стоит отметить, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак уже сделал заявление о целесообразности введения визового режима для граждан России, а руководитель скандально известного Института национальной памяти Владимир Вятрович порекомендовал гражданам Украины прекратить общение со своими родственниками, живущими в России.

Напомним, граждане РФ в подавляющем большинстве случаев посещают Украину чтобы навестить своих родственников, в то время как украинские граждане на территории России зарабатывают деньги для обеспечения своих семей.

Киев регулярно будоражит тему визового режима и при этом сам его не вводит. По мнению экспертов, нынешнее украинское руководство надеется на то, что Россия первой введет визовый режим.