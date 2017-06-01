Бангкок, 1 июня, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Полиция Таиланда задержала подозреваемого в контрабанде наркотиков и изъяла 840 килограммов марихуаны, 1 июня сообщает Bangkok Post.

(сс)Takeaway Полиция Тайланда

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Сотрудники полиции задержали 40-летнего гражданина Лаоса в провинции Накхонпханом, расположенной на границе с Лаосом. Наркотики были переправлены через реку на территорию Таиланда.

Удалось изъять 840 прессованных брикетов-кирпичей по одному килограмму каждый. Ориентировочная стоимость партии составляет около $495 тыс. Задержанным оказался Тон Аксорнвонг, житель центральной лаосской провинции Кхаммуан.

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Напомним, в текущем году увеличился объем контрабандных поставок марихуаны, изъятых в северо-восточной провинции Накхонпханом. Лишь за прошедший месяц правоохранительные органы изъяли почти две тонны марихуаны. В 2016 году в провинции изъяли около трех тонн марихуаны.