Рязань, 1 июня, 2017, 16:38 — ИА Регнум. В Рязанскую областную думу поступил законопроект, согласно которому может быть отменено обязательное согласование заместителей губернатора с депутатами. Проект поправок в закон опубликован на официальном сайте Рязанской областной думы.

Rznoblduma.ru Заседание Рязанской областной думы

Законопроект внесен группой депутатов, среди которых вице-спикеры Александр Шевырев и Михаил Кривцов. Всего в качестве авторов указаны 15 депутатов, представляющих «Единую Россию», ЛДПР и «Справедливую Россию». Поправки планируется внести в статьи 3 и 5 закона Рязанской области «О системе исполнительных органов государственной власти Рязанской области» и в закон «О Правительстве Рязанской области».

Такое предложение объясняется желанием упростить процесс назначения заместителей и искоренить формальную работу думы.

«Во-первых, это предоставляет возможность губернатору Рязанской области оперативно принимать решения, касающиеся формирования правительства Рязанской области. Во-вторых, действующее законодательство не устанавливает квалификационные требования для лиц, замещающих государственные должности Рязанской области в правительстве Рязанской области. В этой связи, полномочие Рязанской областной думы по согласованию назначения указанных должностных лиц является в большей степени формальным», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В пример ставятся, в том числе, Владимирская, Тульская и Калужская области, где такая норма отсутствует.

Отметим, что среди авторов нет депутатов от КПРФ. Вполне возможно, что парламентские коммунисты решат выступить против таких изменений, которые по факту означают отмену хоть какого-то контроля за назначениями со стороны народных избранников.

ИА REGNUM напоминает, что Николай Любимов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области в феврале 2017 года, когда полномочия по собственному желанию сложил Олег Ковалев. После назначения Николай Любимов сразу заявил о том, что серьезных кадровых изменений в правительстве не планируется. Более того, своего предшественника он попросил стать советником губернатора на общественных началах.

Одни из первых изменений в составе правительства произошли только в мае 2017 года. По собственному желанию был уволен заместитель губернатора, отвечающий за сельское хозяйство, Сергей Дудукин. Официальная причина — новое место работы. При этом в декабре 2016 года Сергей Дудукин попал в весьма неприятную ситуацию. Он был лишен водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования. Автомобиль, за рулем которого был чиновник, остановили сотрудники ДПС, после непродолжительного разговора Сергей Дудукин решил уехать от правоохранителей. Когда машину остановили во второй раз, полицейский заподозрил, что водитель пьян.