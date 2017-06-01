Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Соединенные Штаты используют экономические санкции против России, чтобы проще было выиграть в конкурентной борьбе. Об этом заявил 1 июня вице-премьер РФ Игорь Шувалов на сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Глобализация по-новому: каждый сам за себя?» — в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Игорь Иванович Шувалов

«Это чистой воды конкурентная борьба», — сказал он. По словам Шувалова, США «прикрываются» возможностью вводить санкции, якобы реагируя на политические события, и одновременно «зачищают» собственных конкурентов на мировых рынках.

«Если раньше, в 2014 году, я говорил, что это, наверное, кто-то придумал, то сейчас я считаю, что в этом есть глубокий смысл. На сессии присутствует один сотрудник из администрации США, он сказал мне еще при Обаме: «Вы увидите, что скоро Соединенные Штаты будут использовать механизм санкций». Он сказал: «We love sanctions». И это происходит. Всё, что я сказал — чистая правда, ничего не придумал», — заявил Шувалов.

При этом, как отметил вице-премьер, хоть слово президента США на сегодня по-прежнему крайне весомо, в мире существуют и другие игроки, например, лидер КНР.

«Начиная с Давоса, мы слышим голоса китайцев о том, что надо поддерживать интеграционные процессы», — напомнил высокопоставленный российский чиновник. Россия считает экономическую интеграцию своим национальным интересом, в то время как США сейчас выступают в тренде более закрытой экономической политики.

«Богатство российской нации, российского государства — в освоении новых рынков. Цель — чтобы не было бедноты. Чтобы была возможность при наличии финансовых и социальных инструментов вырваться из бедноты для любого, кто этого хочет», — подчеркнул Шувалов.