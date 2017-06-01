Москва, 1 июня, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Своими неуклюжими попытками пошутить на тему окончания войны на Донбассе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины не задумываясь дал понять, что Киев не намерен завершать военные действия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Война с Донбассом закончится в день «взятия Москвы ВСУ», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

По мнению парламентария, заявление Турчинова «лишний раз доказывает подлинные цели захвативших власть в Киеве политиканов и откровенных нацистов в отношении народа юго-востока Украины».

«Что касается нелепых шуток главы СНБО относительно «взятия Москвы», то я бы порекомендовал ему и другим украинским воякам впредь постараться не выносить на публику свое непроходимое гопничество и мизантропию, чтобы не выглядеть посмешищем в глазах мировой общественности», — рекомендует депутат.

Мировая общественность и активизация диалога в нормандском формате, к которому так призывают западные деятели, должны способствовать в первую очередь принуждению Киева к переговорам с представителями Донбасса, полагает Железняк.

Отвечая на вопрос, когда закончатся военные действия на востоке Украины, Турчинов сказал: «Когда Москву возьмем, тогда и завершится».