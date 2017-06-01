Ярославль, 1 июня, 2017, 16:27 — ИА Регнум. В Ярославле появится новая экскурсионная программа «Звонкая прогулка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Золотое кольцо».

ИА REGNUM Колокола в Ярославле

Презентация новой экскурсионной программы «Звонкая прогулка» состоится в рамках празднования в 2017 году 50-летия туристического маршрута «Золотое кольцо России». Ярославцам покажут самые значимые храмы города и расскажут историю их колоколов.

Новый туристический маршрут стартует 9 июня и он приурочен к первой экскурсии делегации студентов Строгановского училища в 1899 году. Путь группы лежал по определенным городам, где учащиеся должны были изучать древнюю и средневековую архитектуру. Стартовала группа из Ярославля, далее следовали Ростов Великий, Кострома, Переславль-Залесский, Сергиев-Посад, Кинешма, Владимир, Иваново-Вознесенск.

«Колокол в Древней Руси имел большое значение. Удары колокола отсчитывали время. По их сигналам люди знали, когда вставать, когда за работу приниматься, в какой день праздник, а в какой — беда на Русь нагрянула. Только в одной стране мира, в России, живёт колокольная музыка. Только на Руси колокольный звон стал национальным искусством. Колокольные звоны — это музыка средневекового Ярославля», — сказала корреспонденту ИА REGNUM арт-директор НП «Золотое кольцо» Юлия Смук.