Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров выступил против блокировки Tor-браузера, анонимайзеров и VPN-сервисов. Об этом он заявил журналистам «на полях» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сегодня, 1 июня.

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Жаров рассказал, что «луковая» маршрутизация не позволяет правоохранительным органам никаким способом отслеживать ни ни источник происхождения информации, ни конечный пункт ее получения.

Уже сейчас очевидно, что не попадающие под зоны регулирования власти «даркнет» и «дипнет» — это плодородная почва для появления самых разных преступников: от торговцев оружием и наркотиками до крайне опасных экстремистов и террористов, считает глава Роскомнадзора.

«Моя позиция, как руководителя Роскомнадзора, такова: все находящиеся вне корпоративного и легитимного поля сервисы должны регулироваться. Как регулироваться? Это уже вопрос проработки со специалистами», — сказал Жаров.

При этом чиновник подчеркнул, что ни в коем случае нельзя призывать к тому, чтобы Tor-браузер, анонимайзеры и VPN-сервисы были заблокированы на территории Российской Федерации.

«Но то, что они должны регулироваться, — это очевидно. Потому что это серая и невидимая зон», — пояснил свою позицию Жаров.

Напомним, Tor-браузер, анонимайзеры и VPN-сервисы — это доступные каждому пользователю программы и приложения, которые позволяют знакомится с контентом, запрещенным на территории России. С помощью этих программ и приложений обходятся все блокировки Роскомнадзора.