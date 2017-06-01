Ижевск, 1 июня, 2017, 16:25 — ИА Регнум. В Ижевске днем 1 июня провели эвакуацию в седьмой Горбольнице. Причиной экстренных мероприятий стало рассыпанное неизвестной женщиной белое вещество.

Pixabay.com Соль

По информации пресс-службы управления МВД Удмуртии, вещество оказалось обычной поваренной пищевой солью, сообщает ИА Удмуртия. Соль рассыпала пенсионерка в трех кабинетах медицинского учреждения.

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и Росгвардии. Проводится проверка. Установлено место жительства пенсионерки, к ней направлен участковый.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале мая 2017 года в Омске из-за подозрительного предмета эвакуировали сотрудников здания Сбербанка.

На сообщение о находке в экстренном порядке выехали сотрудники следственно-оперативного подразделения МВД и Росгвардии, а также саперы. Здание было оцеплено.

Подозрительным предметом оказалась гипсовая фигурка собаки. По итогам проверки, взрывчатых веществ в ней не оказалось.