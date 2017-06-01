Калуга, 1 июня, 2017, 16:56 — ИА Регнум. В ближайшее время инвестор из Швейцарии намерен приступить к строительству производственного модуля, где с использованием более современных и инновационных методов и технологий будут выпускать тонкие и ультратонкие фракции. Производство будет введено в эксплуатацию в 2018 году. Производственный комплекс в Калужской области станет крупнейшим в России, выпускающим тонко дисперсионные поверхностно обработанные продукты из природного карбоната кальция.

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«Калужская область является стратегическим регионом для нашей компании с точки зрения расширения имеющихся и создания новых производств по выпуску инновационных и импортозамещающих товаров», — заявил Харальд Пфаллер.

Напомним, первое предприятие концерна OMYA, размещенное в калужском индустриальном парке «Ворсино», заработало еще в сентябре 2014 года. Здесь производят тонкомолотый мраморный порошок, используемый в качестве наполнителя и пигмента в лакокрасочной и бумажной промышленности, индустрии пластиков и строительных материалов. Мощность завода — более 100 тысяч тонн продукции в год.