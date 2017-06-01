Ярославль, 1 июня, 2017, 16:15 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области завод «Вымпел» готовится спустить на воду судно на подводных крыльях «Комета 120М». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на заводе.

Vympel-rybinsk.ru Комета

Суда на подводных крылья в России не строили уже тридцать лет. Рыбинцы заложили судно летом 2013 года и сейчас на судно уже установили двигатели. Сейчас идет внутренняя отделка. За десятилетия технология изготовления СПК были утеряна и нижегородское центральное конструкторское бюро имени Р.Е. Алексеева разработало ее заново.

Корпус лодки выполнен из алюминиевых сплавов, на корабле установлены самолетные двери и кресла, в «Комету» поставили компенсаторы качки и многие другие новшества. Судно рассчитано на 120 пассажиров и будет эксплуатироваться на море.

«Завод принял решение изготовить судно в единственном экземпляре. Пока у него нет конкретного заказчика, мы вначале проведем государственные испытания и только после этого предложим покупателям. У нас уже есть желающие его приобрести. Скорее всего, «Комета» будет ходить между Сочи и Севастополем. Мы надеемся, что судно пройдет успешно испытания и мы его запустим в серию», — сказал корреспондентку ИА REGNUM пресс-секретарь рыбинского завода «Вымпел» Татьяна Герасимова.

Судно должно быть готово и спущено на воду осенью.