Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 16:23 — ИА Регнум. За пять месяцев 2017 года «Газпром» увеличил объем поставок газа в страны Европы на 9,5 млрд кубометров, или на 13,3%. Об этом сегодня, 1 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил глава газового холдинга Алексей Миллер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Для «Газпрома» основным рынком является рынок Европы. Мы на нём работаем уже почти 50 лет. Приятно, что динамика потребления возросла существенно в 2016 году, составив 6,9%. С 1 января рост поставок газа составил 9,5 млрд кубометров, или 13,3%», — сказал Миллер.

Это значит, добавил глава «Газпрома», что в годовом исчислении всего-навсего за один год и пять месяцев объем поставок газа на европейский рынок увеличился почти на 30 млрд кубометров.

Алексей Миллер также отметил, что основной рост отмечается при поставках газа в страны, которые являются целевым рынком проекта «Северный поток — 2» (вторая ветка газопровода Nord Stream по дну Балтийского моря).

Рост поставок, по его словам, отмечается в первую очередь в Германии. «В 2016 году он составил почти 10%. Еще больше впечатляет цифра прироста 15,6%, плюс 3,5 млрд кубов только за первые пять месяцев 2017 года», — сказал глава газовой корпорации.

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Алексей Миллер заявил, что прошедшей зимой «Газпром» четыре месяца подряд ставил рекорды по поставкам на экспорт.

«Суточный рекорд поставок — 27 января 2016 года поставили на европейский рынок 636,4 млн кубометров газа за день, что на 100 млн кубометров больше, чем в соответствующий пик поставок в 2015 году <…> Такого никогда не было», — заметил Миллер.

По его словам, в 2016 году объем мирового рынка газа увеличился на 5,5%. При этом, отношение объема трубопроводного и сжиженного природного газа составило 69% к 31%. Это соотношение остается стабильным.

Что касается сжиженного газа, то рынок становится всё более глобальным, всё большее количество стран опираются в своих стратегиях на этот энергоресурс, отметил глава «Газпрома».

Как сообщало ИА REGNUM, растущий спрос на российский газ в Европе способствует тому, что «Газпром» может начать добывать еще больше газа. Пока неизвестно, на какое именно значение может быть увеличена добыча. Запланированный объем добычи на 2017 года находится на уровне 430 млрд кубометров.

Напомним, что за 2016 год «Газпром» поставил за рубеж 179,3 млрд кубометров газа. Это на 12,5% больше, чем в 2015 году, то есть был установлен очередной исторический рекорд. В то же время заметного роста газодобычи не наблюдалось. Показатель роста составил всего 0,14% по сравнению с 2015 годом, всего за 2016 год было произведено 419,07 млрд кубометров газа. За прошлый год на иностранные рынки «Газпром» отправил 42% всего добытого газа.