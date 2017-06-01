Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 16:26 — ИА Регнум. «Росгеология» займётся поиском новых месторождений в Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, соответствующее соглашение подписано сегодня, 1 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума.

Герб Новгородской области

Стороны договорились сотрудничать по вопросам развития новых технологий геологоразведки и добычи сырья, экологической безопасности недропользования, мониторинга состояния недр, совершенствования нормативно-правовой базы в сфере освоения ресурсов. Помимо этого, предусмотрена совместная работа по подготовке и переподготовке специалистов для геологоразведочной отрасли на базе профессиональных образовательных организаций Новгородской области.

В пресс-службе «Росгеологии» отметили, что Новгородская область богата полезными ископаемыми: торфом, бурым углем, огнеупорной и строительной глиной, бокситами, минеральными и радоновыми источниками. Наряду с эксплуатируемыми месторождениями имеются промышленные, сырьё которых не используется по экономическим причинам (горючие сланцы, бокситы, бурые угли, тугоплавкие глины, минеральные краски). Планируется геологическое изучение участков недр на нефть, алмазы и марганец.

«При всем богатстве края ресурсами, мы видим, что регион недостаточно исследован, здесь есть все предпосылки для совершения новых значимых открытий», — прокомментировал заместитель генерального директора — руководитель административного блока АО «Росгеология» Дмитрий Гаврилов.

Напомним, сегодня, 1 июня, в Санкт-Петербурге начал работу 21-й Петербургский международный экономический форум. Новгородская область впервые представила на форуме собственный стенд. В рамках форума правительство Новгородской области планирует закрепить документально сотрудничество с администрациями нескольких субъектов РФ и рядом организаций.