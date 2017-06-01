Архангельск, 1 июня, 2017, 16:12 — ИА Регнум. В Королевстве Таиланд задержан 56-летний Анатолий Самодов, который в 2013 году следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу был объявлен в международный розыск. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

(сс)Takeaway Полиция Тайланда

По версии следствия, Самодов принимал участие в деятельности организованного преступного сообщества, созданного бывшим депутатом Архангельского областного Собрания депутатов Алексеем Пеунковым.

Напомним, что в 2009 — 2013 годах члены этого сообщества с целью монополизации рынка строительного песка, с применением физического насилия и угроз, принуждали предпринимателей отказаться от заключения сделок купли-продажи и поставки строительного песка. В дальнейшем они принуждали к заключению сделок только с подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами.

После возбуждения уголовного дела Самодов скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск.

Ему заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и в семи эпизодах принуждения к совершению сделок.

В настоящее время решается вопрос о его депортации в Российскую Федерацию, после чего он будет доставлен в город Архангельск для производства следственных действий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговором Ломоносовского районного суда Архангельска Пеункову по совокупности приговоров назначено наказание в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его соучастникам также назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 6 месяцев до 10 лет со штрафами.