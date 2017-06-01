Москва, 1 июня, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Цены на нефть днем 1 июня восстанавливаются после вчерашних стрессов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель Brent днем стоит $50,85 (+0,3%). После прокола нижней границы среднесрочного диапазона $51−53 и теста локального «дна» на $50,21 баррель стабилизируется и возвращается в прежние пределы. За «бочку» легкой нефти WTI дают $48,50 (+0,3%).

lalabell68 Нефтяная вышка

«В первой половине сегодняшних торгов стоимость энергоносителей восстанавливалась и за счет технического отскока, и на фоне обновленной статистики по запасам от API», — сказала эксперт.

«Американский институт нефти указал в вышедшем накануне отчете, что запасы черного золота за прошлую неделю упали более чем на 8 млн баррелей — это значительно больше, чем прогнозировалось», — отметила Бодрова.

«Сегодня вечером, с опозданием на день, публикует свои расчеты Минэнерго США. Предполагается, что индикатор снизился на 2,7 млн баррелей. Тенденции сокращения американских нефтяных запасов уже семь недель, текущая — восьмая», — уточнила она.

«Рынок все больше удаляется от темы ОПЕК и искусственных ограничений добычи во имя высокой цены за баррель к вопросам запасов США и параметрам их добычи. Эти цифры имеют все большее значение, и это значит, что сегодня вечером рынок нефти снова будет качать на волнах волатильности», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нефть марки Brent способна подорожать до $53−55 за бочку. Если же данные от API не подтвердятся официальной статистикой от Минэнерго и продемонстрируют рост запасов, то цены снизятся к уровню $50.

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