Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Ограничения, которые ввел Киев в отношении ряда российских интернет-компаний, делают работу на территории Украины невозможной. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил генеральный директор «Яндекса» в России Александр Шульгин.

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Шульгин отметил, что руководство компании крайне разочаровано введением санкций, однако вынуждено следовать законодательным требованиям. Он пояснил, что ограничения окажутся пагубными в первую очередь для самой Украины, ее населения.

«Трудно сказать, к чему это приведет, но, скорее всего, наше экономическое увеличение бизнеса на Украине будет сокращено или обнулено», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая президентом Украины Петром Порошенко было утверждено решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против социальных сетей и российских компаний. Под запрет попали популярные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисы Mail.ru Group и «Яндекс». Теперь украинские интернет-провайдеры не могут предоставлять клиентам услуги доступа к этим ресурсам.