Красногорск, 1 июня, 2017, 16:32 — ИА Регнум. До конца 2017 года в роддомах Подмосковья проведут более 370 дней открытых дверей, заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Забраловой 1 июня.

Kremlin.ru В роддоме

«Московская область занимает первое место по показателю рождаемости в Центральном федеральном округе. <…> Во время дней открытых дверей беременные могут познакомиться с врачами, задать все интересующие вопросы медработникам. Женщинам покажут палаты и индивидуальные родовые залы», — отметила Ольга Забралова.

Всего в Подмосковье работают 53 родовспомогательных учреждения.

Отметим, согласно данным Росстата, за четыре месяца 2017 года младенческая смертность в регионе снизилась на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, разница — жизнь 21 ребенка.

В Московской области сформирована трехуровневая система учреждений родовспоможения. Сейчас в регионе работают четыре учреждения третьего уровня — перинатальные центры в Балашихе, Люберцах, Видное и институт МОНИИАГ, куда направляют на родоразрешение беременных групп риска. В ближайшее время в области откроются новые перинатальные центры в Наро-Фоминске, Щелкове и Коломне.