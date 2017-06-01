Киев, 1 июня, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Согласно сообщению, решение о переименовании улицы было принято на Киевском городском совете, причем это было второе голосование о присвоении имени карателя киевской улице. На первом голосовании в 2016 году депутаты отказались увековечивать память главы организации, виновной в гибели тысяч поляков в 1943—1944 годах.

Цуканов М.В Герои и злодеи Великой Отечественной войны. Генерал Ватутин и каратель Шухевич

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Отмечается, что предложение о переименовании было внесено главой праворадикальной партии «Свобода» Юрием Сиротюком. За переименование проголосовали 69 депутатов, 9 не присутствовали во время голосования, тех, кто был против или воздержался, не оказалось.

Напомним, Николай Ватутин — советский генерал армии, Герой Советского Союза. Он возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, битве за Москву.

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