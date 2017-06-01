Бразилиа, 1 июня, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Уже около 80 тыс. человек эвакуированы в бразильских штатах Пернамбуку и Алагоас на северо-востоке Бразилии из-за дождей и наводнений, в результате которых, по меньшей мере, десять человек погибли, сообщает информационное агентство EFE.

Andshel Наводнение

Так, в штате Пернамбуку, наиболее пострадавшем от дождей и наводнений, свои дома вынужденно оставили 55 176 человек, 3081 из них больше некуда возвращаться, так как их жилища были полностью разрушены прибывшей водой.

По меньшей мере, в 24 муниципалитетах Пернамбуку объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения. За последнюю неделю в этом штате из-за дождей погибло три человека.

Федеральное правительство сообщило, что направит 20 млн реалов ($6,15 миллионов) в регион, чтобы оказать помощь людям и восстановить пострадавшие муниципалитеты.

Между тем, в штате Алагоас, семь человек погибли в результате оползней, вызванных дождями, два человека числятся пропавшими без вести.

По данным региональной службы гражданской обороны, более 24 тыс. человек в этом штате были вынуждены покинуть свои дома. По меньшей мере, в 27 муниципалитетах Алагоаса объявлено чрезвычайное положение, включая столицу штата Масейо.

Федеральное правительство отправит 12 миллионов реалов ($3,7 миллиона) правительству штата Алагоас для ликвидации последствий удара стихии в городах, пострадавших от сильных дождей в последние дни.

Напомним, ранее от сильных наводнений в 2017 году пострадали такие страны Латинской Америки, как Перу, Колумбия, Чили, Аргентина, Уругвай. Эксперты связывают повышенный уровень осадков в этом сезоне с климатическим явлением «Эль-Ниньо», особым смешением теплых и холодных вод Тихого океана, которое провоцирует серьезные климатические изменения во многих регионах мира.

Характерный период данного явления составляет от 3 до 8 лет, однако сила и продолжительность «Эль-Ниньо» в реальности сильно варьирует. Так, влияние «Эль-Ниньо», начавшегося в 2015 году, наблюдается уже третий год подряд.