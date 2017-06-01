Улан-Удэ, 1 июня, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Стабильность бюджетной системы государства, безусловно, важна, но она является вторичной после стабильности экономики в целом. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM кандидат экономических наук, руководитель консалтинговой компании «Макон» Алдар Бадмаев, комментируя заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что России надо выстроить долгосрочный тренд на обеспечение стабильности бюджетной системы государства.

МС-21

Напомним, это заявление Силуанов сделал сегодня, 1 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«По сути, страна сейчас живет в долг, проедая те ресурсы, которые созданы были при Алексее Леонидовиче Кудрине, — резервные фонды, в которые власти перечисляют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, чтобы в случае неблагоприятной внешней конъюнктуры финансировать из них дефицит», — сказал Силуанов.

По его словам, выстраивать стабильную финансовую и экономическую политику страна сможет после того, когда «мы сможем сбалансировать бюджет»: «Считаю, что именно через бюджет мы сможем и должны обеспечивать те задачи экономического роста, о которых мы все говорим».

Также, по словам министра, он считает «полезной мерой увеличение расходов госбюджета РФ на человеческий капитал, но нужны также и другие меры в этом направлении».

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«Отчасти я согласен со словами Силуанова, но в целом он, конечно, не прав. Стабильность бюджетной системы важна, но она является вторичной после стабильности экономики в целом. Если в настоящее время страна целиком зависит от трендов цен нефти и газа, ни о какой стабильности ни экономики, ни бюджета говорить не приходится. При этом мы видим, что средства, отложенные при Кудрине в «тучные» долгие годы, подпитывали экономики других стран, вместо того, чтобы быть инвестированными в развитие новых производств и предприятий, которые к этому времени могли бы дать нам дополнительные доходы в бюджет и рабочие места», — подчеркнул Алдар Бадмаев.

В качестве такого рода успешных проектов улан-удэнский экономист привел в пример МС-21 компании «Иркут», «который обогнал основных конкурентов на глобальном рынке на целых 10−15 лет».

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«Но, к сожалению, это лишь единичные случаи. Мы, по сути, сейчас идем вопреки всей экономической теории и практике всех без исключения развитых стран, которые в рамках антициклического регулирования снижают ставки на кредиты, всячески уменьшают барьеры для бизнеса, расширяют денежное предложение. У нас же по факту все до зеркального наоборот. При этом постоянные ссылки идеологов такой политики на монетарные теории при ближайшем рассмотрении не выдерживают никакой серьезной критики. Складывается впечатление, что целью финансово-кредитной политики нашего экономического руководства является удушение остатков производства в России и специализация ее на поставках сырья для всего остального мира под бравурные декларации о поддержке предпринимательства, инноваций, не подкрепленные практическими делами», — подытожил экономист.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, МС-21−300 — пассажирский самолет нового поколения. Вместимость — от 163 до 211 пассажиров. Первый полет МС-21−300 состоялся 28 мая 2017 года на аэродроме Иркутского авиационного завода (филиал «Иркута»). Полет проходил на высоте тысяча метров и длился полчаса. Скорость — 300 км/ч.

Напомним, в Санкт-Петербурге 1 июня стартовал XXI Петербургский международный экономический форум. Мероприятие в этом году проходит под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».