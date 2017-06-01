Москва, 1 июня, 2017, 15:46 — ИА Регнум. «Мы принять специальный закон о внедрении шестилетних планов экономического развития. Срок планирования в данном случае обусловлен сроком полномочий президента», — рассказал Миронов.

Dmitry Ivanov Здание Госплана СССР

По мнению депутатов, за разработку «шестилеток» должен отвечать специальный орган при президенте РФ — Государственный комитет планирования и развития. Комитет госпланирования также обязан отслеживать ход исполнения программ и нести полную ответственность за их реализацию.

«Инициатива позволит четко определять стратегические планы государства, объединяющие различные отрасли, и следить за их выполнением», — заявил Миронов.