Сноуден предупредил жителей Японии об угрозе массовой слежки
Москва, 1 июня, 2017, 15:45 — ИА Регнум. В Японии в рамках борьбы с терроризмом разработали закон, предусматривающий уголовное наказание за подготовку к тяжким преступлениям. Жителям страны, в случае принятия данного документа, грозит массовая слежка. Об этом, как передает RT, заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.
«Это начало новой волны массовой слежки в Японии», — сказал экс-сотрудник спецслужб США.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден передал средствам массовой информации ряд секретных материалов, проливших свет на масштабы слежки, которую ведут Агентство национальной безопасности США и его британский аналог — Центр правительственной связи.
Сноуден успел покинуть США, и через Гонконг добрался до Москвы. В России гражданину США дали временное убежище и вид на жительство.
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