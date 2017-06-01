Москва, 1 июня, 2017, 15:45 — ИА Регнум. В Японии в рамках борьбы с терроризмом разработали закон, предусматривающий уголовное наказание за подготовку к тяжким преступлениям. Жителям страны, в случае принятия данного документа, грозит массовая слежка. Об этом, как передает RT, заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

«Это начало новой волны массовой слежки в Японии», — сказал экс-сотрудник спецслужб США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден передал средствам массовой информации ряд секретных материалов, проливших свет на масштабы слежки, которую ведут Агентство национальной безопасности США и его британский аналог — Центр правительственной связи.

Сноуден успел покинуть США, и через Гонконг добрался до Москвы. В России гражданину США дали временное убежище и вид на жительство.

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