Севастополь, 1 июня, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Впервые отдельным постановлением правительство Севастополя объявило об открытии пляжного сезона 2017 года. Соответствующий документ принят 1 июня на заседании городского правительства. Однако официальное разрешение получила половина пляжей, а популярные места отдыха горожан либо выведены из эксплуатации, либо стали недоступны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alexxx Malev Севастополь. Национальный заповедник «Херсонес Таврический»

«Мы устанавливаем период купального сезона с 1 июня по 15 сентября. К началу пляжного сезона установлено 45 мест массового отдыха на водных объектах, из которых 36 закреплены за операторами, девять имеют ведомственную принадлежность», — сказал директор департамента общественной безопасности Владимир Татарчук.

По его данным, 26 пляжей (58%) уже получили разрешение на эксплуатацию и соответствуют санитарным нормам. Добавим, что для открытия пляжей необходимо заключение Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и Роспотребнадзора.

«В прошлом году к этой дате не был готов ни один пляж. Еще 19 пляжей (42%) планируется запустить к эксплуатации 15 июня», — уточнил он.

Дополнительно в список городских пляжей включены еще четыре — на баланс Севастополя переданы три пляжа ГУП «Пансионаты Севастополя» и пляж Севастопольского государственного университета.

В Севастополе официально действует 54 места отдыха с пляжами, из которых 10 закреплены договорами аренды за базами отдыха и санаториями. Остальные разрешено передавать в управление частным операторам.

Новинкой этого летнего сезона станет установка на городских пляжах камер наблюдения в целях безопасности отдыхающих. Пока речь идет о пяти-семи самых многолюдных береговых линиях.

Между тем, в этом году жителям Севастополя стали недоступны многие любимые места для купания. Как сообщало ИА REGNUM, природный галечный пляж и песочная бухта на территории «Херсонеса Таврического» закрыты для купания после перевода памятника в федеральную собственность. Жители безуспешно пытаются найти компромисс с дирекцией музея.

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В этом сезоне выведены из эксплуатации некоторые территории для отдыха у моря. Официально три года не будет работать пляж в Голубой бухте — до окончания реконструкции канализационных очистных сооружений «Южные».

В зоне реконструкции парка имени Анны Ахматовой находится пляж «Солнечный» в Стрелецкой бухте. Купальщикам в этом районе особенно не повезло. Теперь им недоступны ни «Солнечный», ни Херсонес, а половина пляжа «Песочный» передана санаторию.

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Также нынешним летом запланирована реконструкция популярного у горожан пляжа в парке Победы в Гагаринском районе.

«У нас потенциально такая же ситуация может сложиться и по «Парку Победы» — он у нас тоже стоит в плане на реконструкции на этот год. Департамент капитального строительства объявляет конкурс. Сейчас если «Парк Победы» закроют как строительную площадку, пляж тоже будет достаточно сложно эксплуатировать», — сказал директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.

Природный пляж «Васили» в Балаклаве в настоящее время обследуется на возможность угрозы оползневого обвала.

Ранее глава Севастополя Дмитрий Овсянников заявлял, что туристический поток в Севастополь в этом году, согласно прогнозам, увеличится на 7−10%. Для увеличения числа туристов, по его словам, городские власти «предпринимают усилия по обустройству инфраструктуры и благоустройству города».