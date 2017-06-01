Ярославль, 1 июня, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Контракт на ремонт автомобильных дорог Ярославской агломерации стоимостью почти 270 млн рублей заключён с ООО «Северный поток». Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Знак «Ремонт дороги»

Судьба лота оказалась непростой и сопровождалась чередой скандалов. Первичная информация о проведении электронного аукциона была опубликована ещё 7 марта 2017 года, и принять участие в торгах решили пять организаций. Однако по результатам рассмотрения первой части заявок конкурсная комиссия признала действительной лишь заявку ООО «Северный поток». Недопущенные участники сочли действия комиссии предвзятыми и обратились с жалобами в ярославское УФАС. Рассмотрев обращения, антимонопольная служба признала завышенными требования к конкурсной документации и отменила результаты аукциона.

Примечательно, что сразу после этого с одним из «жалобщиков» (ООО «Угличское ДСУ») был расторгнут договор субподряда на уборку дорог в Угличском и Борисоглебском районах, а руководитель ярославского УФАС Алексей Ширков и директор департамента госзаказа Ярославской области Татьяна Архипкина покинули свои посты «по собственному желанию».

После внесения изменений в требования к конкурсной документации повторно к торгам были допущены лишь два участника: ООО «Севзапдорстрой» (г. Архангельск) и опять же ООО «Северный поток». Отметим, что комиссия рассмотрела первую часть заявки ООО «Севзапдорстрой» и признала её действительной.

Повторно торги состоялись 2 мая. Лучшее предложение было сделано ООО «Севзапдорстрой», но организаторы аукциона сослались на возникшие технические проблемы на электронной площадке, и торги были продолжены на следующий день. Был ли действительно технический сбой или кому-то была необходима пауза — неизвестно. Однако по итогам второго дня торгов наименьшую стоимость предложило именно ООО «Севзапдорстрой».

Согласно закону, далее должны были быть рассмотрены вторые части заявок участников аукциона. Но конкурсная комиссия почему-то решила кроме этого повторно рассмотреть и первые части. По итогам процедуры был вынесен вердикт: заявка ООО «Севзапдорстрой» недействительна! По сведениям информационных источников ИА REGNUM, архангельской компании вменяется непредоставление сведений о патенте на химический состав краски для окраски столбов под дорожные знаки. При этом, согласно проектно-сметной документации, запланированный к использованию объём краски составляет 2 кг. Более того, окраска столбов дорожных знаков ремонтной дорожной организацией не предусматривается ГОСТ.

ООО «Севзапдорстрой» повторно обратилось с жалобой в ярославское УФАС. Однако новое руководство антимонопольной службы посчитало доводы архангельской компании неубедительными и оставило решение конкурсной комиссии в силе.

В ошибки профессионалов (ООО «Севзапдорстрой», ООО «Угличское ДСУ» и другие компании работают на рынке многие годы и многократно участвовали в процедурах госзакупок) при подготовке конкурсной документации в отдельно взятом случае можно было бы поверить, если бы не череда подобных, скандальных результатов аукционов, заказчиком которых является правительство Ярославской области. Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее весьма похоже прошли аукционы на право уборки и ремонта дорог города Ярославля.

Дополнительные сомнения порождает информация об аффилированности победителей аукционов к действующей городской и областной власти. Об этом также писало ИА REGNUM .

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Напомним, что в рамках заключённого контракта с «Северным потоком» в Ярославской области будут отремонтированы участки следующих автомобильных дорог: Ярославль — Углич, Яковлевское — Диево — Городище, Шебунино — Красный Профинтерн и Ярославль — Заячий Холм.