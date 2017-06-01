Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп является искренним человеком, что далеко не всегда свойственно политикам. Так считает российский лидер Владимир Путин, сообщает 1 июня Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин о Дональде Трампе

В ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент России отметил, что Трамп «искренен, что необычно для политика».

Российский президент также заявил о том, что готов выстраивать со своим американским коллегой диалог. Путин добавил, что Трамп — не из тех людей, кто «нуждается в совете».

Напомним, 1 июня в Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум — ведущая мировая площадка для общения деловых кругов и обсуждения ключевых вопросов экономики. Президент России Владимир Путин выступит перед участниками форума 2 июня.