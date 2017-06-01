Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Контракт с итальянским специалистом заключен на три года, он предусматривает продление еще на два года.

Footballhd.ru Роберто Манчини

«Зенит» расторг контракт с румынским тренером Мирчей Луческу, который возглавлял команду с мая 2016 года. В прошедшем сезоне клуб под его руководством занял третье место в чемпионате России.

Предложение Манчини возглавить ФК сделал новый президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Уточняется, что у итальянского специалиста были и другие предложения от европейских команд, включая «ПСЖ».

Роберто Манчини ранее возглавлял такие клубы, как «Лацио», «Фиорентина», «Интер», «Галатасарай» и «Манчестер Сити».

«Интер» под его руководством трижды становился чемпионом Италии (2005/06, 2006/07, 2007/08), а «Манчестер Сити» выигрывал английский чемпионат (2011/12).