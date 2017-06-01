Мехико, 1 июня, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Военно-морские силы Мексики 31 мая получили пятый и шестой из 10 заказанных вертолетов AS-565 Panther, которые мексиканское правительство приобрело у французской компании Airbus Helicopters, сообщили в департаменте ВМС Мексики.

Jerry Gunner AS 565SA Panther

Вертолеты были переданы вице-адмиралу Хосе Мария Гарсия Маседо, главному координатору по морской авиации, отвечающему за сотрудничество с компанией.

Департамент ВМС Мексики планирует включить полученную технику в различные военно-морские эскадры, которые таким образом укрепляет свой оперативный потенциал благодаря высокотехнологичному оборудованию.

Первый вертолет AS-565 Panther из заказанной партии в 10 машин был доставлен в Мексику в сентябре 2016 года и, как ожидает руководство ВМС, остальные машины прибудут в страну до конца 2017 года.

Характеристики, которыми обладают данные вертолеты, позволят ВМС Мексики выполнять операции как в морских, так и в наземных условиях, что повысит эффективность действий, направленных на поддержку населения, говорится в официальном заявлении ВМС Мексики.

Напомним, вертолет Panther AS-565 способен совершать полеты на дальность до 780 километров и достигать скорости 278 километров в час, он также может применяться в ходе поисково-спасательных операций.

Французская компания Airbus Helicopters насчитывает около 22 тыс. сотрудников по всему миру и предоставляет около 12 тыс. услуг, включая производство вертолетной техники, используемой в 154 странах мира.